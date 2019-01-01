تأهيل شوارع ومحاور رئيسية في مدينة حمص

جهينة نيوز

بدأ مجلس مدينة حمص تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة تشمل الإنارة والتزفيت والأرصفة.

وقال المهندس حيدر النقري مدير الأشغال في مجلس المدينة بتصريح لسانا إنه تمت المباشرة بتأهيل شارع 16 تشرين الممتد من شارع نزار قباني حتى الكراجات على طريق حماة وشارع إبراهيم اليازجي وهو المحور الرئيسي لحي باب السباع وجزء من شارع دلال نشيواتي وشارع الميماس مبينا أنه يتم حاليا تأهيل دوار مساكن الشرطة لتوسيع الدوار بحيث يصبح قطره 24 مترا ليستوعب الحركة المرورية بشكل أفضل.

وأوضح النقري أنه تم رصد 48 مليون ليرة لتأهيل شارعين رئيسيين في المدينة هما شارع المسعودي الواصل بين طريق حماة باب تدمر وشارع نزار قباني من كورنيش ابن جبير حتى بدر الدين الحامد وطوله 800 متر حيث يشكل حلقة ربط مروري مع الغوطة والميماس ويصل حي الوعر بالمدينة.

وبين النقري أنه تم مؤخرا الانتهاء من تأهيل عدة شوارع في حي الوعر بكلفة 250 مليون ليرة شملت شوارع الكواكبي ومحمد الأشمر وجوري رجوب وشارع 7 نيسان إضافة إلى عدة شوارع فرعية أخرى حيث تم التركيز على المحاور الرئيسية في حي الوعر التي تصل مبنى السرايا والقصر العدلي ودار المعارض حتى مركز المدينة.

يشار إلى أن ورشات مجلس مدينة حمص قامت مؤخرا بتعزيل مجرى نهر العاصي من النفايات بالتعاون مع مديرية الموارد المائية.