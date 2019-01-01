التغير المناخي يهدد «سمكة المهرج» بالانقراض

جهينة نيوز:

قال علماء إن سمكة المهرج التي كانت محور فيلم «فايندنغ نيمو» للرسوم المتحركة مهددة بخطر الانقراض بفعل التغير المناخي.

وراقب العلماء هذه الأسماك الملونة التي تعيش في شقائق النعمان لأكثر من 10 سنوات حول جزيرة كيمبي قبالة بابوا غينيا الجديدة.

وأكد فريق من المركز الوطني الفرنسي للبحوث العلمية مع علماء آخرين أن هذه الأسماك تنتقي شركاءها للتزاوج بطريقة دقيقة ويصعب إرضاؤها.

ونظراً إلى أن شقائق النعمان تعتمد في بقائها على المرجان المهدد جراء التلوث والتطفل البشري، فقد تحتاج إلى التكيف بسرعة.

وقال بينوا بوجول الباحث في المركز الفرنسي «النجاح في عملية تكاثر هذه الأسماك هو ما يضمن قدرتها على التكيف، فهي تملك دورة تزاوج خاصة جداً تعتمد على بيئة مستقرة وسليمة».