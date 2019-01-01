صورة تظهر تغير كبير في شكل شيرين سيف النصر والأخيرة تنفي

جهينة نيوز:

انتشرت صورة على مواقع الانترنت تشير إلى أنها الفنانة المصرية شيرين سيف النصر وبدا تغير كبير في شكلها مع زيادة كبيرة في وزنها التقطت لها أثناء حضورها للمحاكمة المقامة ضد صديقتها التي سرقت شقتها

الفنانة المصرية تبرأت من هذه الصور وقالت أنها ليست لها وأصدرت بيانا صحفيا قالت فيه"ليست صوري... ولست أنا، لم أحضر جلسة المحاكمة من الأساس"

مصادر صحفية مقربة من شيرين سيف النصر أكدت أن الصور المسربة هي بالفعل لشيرين سيف النصر، وأن الصور التقطت في لحظة فجائية ولم تكن تريد التقاطها وأن الوزن الزائد اكتسبته خلال السنوات العشر الماضية بشكل غير طبيعي بسبب المرض وتناولها أدوية تسبب زيادة في الوزن