شرير فيلم التيتانيك مكرم في مهرجان القاهرة السينمائي

جهينة نيوز:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تكريم الممثل والمخرج الأميركي، وليام جورج الشهير ببيلي زين، الذي يعد واحداً من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك".

ويتسلم زين تكريمه في السادسة والنصف من مساء اليوم، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك قبل عرض الفيلم البرازيلي "الرجل الودود".

علاقة بيلي زين بالتمثيل بدأت مبكراً، حيث ولد لأبوين لديهما شغف بهذه المهنة، قبل أن يدرس المسرح في "هاراند للفنون المسرحية"، ويظهر للمرة الأولى العام 1985 في فيلم الخيال العلمي "العودة إلى المستقبل" الذي حقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، وبعدها بعام، ظهر للمرة الأولى على الشاشة الصغيرة بفيلم "Brotherhood of Justice"، وهو فيلم تلفزيوني.

أمضى زين حقبة الثمانينيات في جمع الخبرات وأداء عدد من الأدوار التي نال عنها إشادات نقدية في أفلام مثل Dead Calm، Critters، Back to the Future Part II، وفي التسعينيات حقق نجاحاً ملحوظاً في مسلسل الدراما الحربية "ممفيس بيل"، قبل أن يقدم دور جون ويلر في مسلسل "قمم الذروة".