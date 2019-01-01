نادين تحضر لدورها في بروكار

جهينة نيوز:

تعكف الفنانة السورية نادين خوري على التحضير لدورها في مسلسل بروكار استتداد لتصوير مشاهدها الاولى فيه خلال الايام القليلة المقبلة

ونشر مكتبها الاعلامي على حسابها الرسمي في فيسبوك صورة اوضح تجهيزاتها للعمل فكتب" صورة للفنانة القديرة نادين خوري في منزلها بدمشق

التقطتها عدسة فريق المكتب الإعلامي الخاص بها عند زيارتنا لها أمس

وكانت تتابع تحضيراتها وقراءتها لنصّ مسلسل "بروكار" استعداداً للبدء بتصوير مشاهدها فيه خلال الأيام المقبلة.

وتؤدي نادين خوري في العمل شخصية الطبيبة انطوانيت"

يذكر ان مسلسل بروكار يحكي قصة صناعة البروكار الدمشقي أيام الاحتلال الفرنسي ومحاولة أحد الفرنسيين نقل هذه الصناعة إلى فرنسا وتلعب فيه نادين دور الطبيبة انطوانيت والعمل من انتاج شركة قبنض واخراج محمد زهير رجب