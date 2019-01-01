باسيل عازم على طرح مشروع قانون لمحاربة الفساد أمام مجلس النواب اللبناني

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل اليوم الأربعاء اعتزامه طرح مشروع قانون لمحاربة الفساد على البرلمان، مشيرا لعدم جدوى الجلسات البرلمانية الجارية حاليا في هذا الصدد.

وكتب باسيل في تغريدة عبر حسابه على (تويتر): "جئت أحضر اللجان المشتركة بمجلس النواب لإقرار قوانين الفساد، للأسف نقاش عام من دون أي مقاربة لمضمونهم".

وتابع باسيل: "نحنا بكرى سنقدم قانونا جديدا أفعَل وأسرع بيفضح كلّ شي لمحاربة الفساد".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.