رسالة تهنئة من الرئيس الأسد الى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة عيد الاستقلال

جهينة نيوز:

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء رسالة تهنئة من الرئيس بشار الأسد بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال.

وحسب قناة "LBC" اللبنانية جاء في برقية الرئيس الأسد: "إنه لمن دواعي سروري ولبنان الشقيق يحيي ذكرى عيد الاستقلال، أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الشعب اللبناني، بأحر التهاني القلبية، وأطيب التمنيات بأن يبقى لبنان دائما ينعم بالخير والأمان وأن يحقق الشعب اللبناني ما يصبو إليه من تقدم وازدهار ورخاء".

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وذلك لتردي الحياة المعيشية والوضع الاقتصادي.