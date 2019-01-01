مصدر من الوفد الوطني في اجتماعات لجنة الدستور: ارتهان وفد النظام التركي للخارج جعله يرفض نقاش مبادى أساسية كالاستقلال والسيادة ومكافحة الإرهاب

جهينة نيوز:

اكد مصدر من الوفد الوطني السوري في اجتماعات لجنة الدستور ان وفدنا جاهز منذ يومين للانخراط بالمبادئ الوطنية التي لا يمكن ان يختلف عليها السوريون لكن وفد النظام التركي اختلف معنا عليها ورفض نقاشها لأسباب باتت معروفة للشعب السوري.

وقال المصدر "على مدى يومين لم ندخل إلى اي جلسة بسبب رفض وفد النظام التركي المبادئ الوطنية التي أراد وفدنا طرحها".

واشار المصدر الى ان وفد النظام التركي الذي يأتمر باوامر اسياده الأتراك رفض الدخول باي نقاش حول المبادئ الوطنية الأساسية والتي تهم الشعب السوري.

واضاف المصدر ان ارتهان وفد النظام التركي للخارج جعله يرفض نقاش مبادى أساسية كالاستقلال والسيادة ومكافحة الإرهاب.

واوضح المصدر من رفض الانخراط بالجلسات منذ يومين هم وفد النظام التركي وليس وفدنا وذلك لعدم قدرته على مناقشة قضايا وطنية.