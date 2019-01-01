الخارجية الكازاخية تؤكد دعوة بيدرسون لمحادثات "أستانا" المرتقبة بشأن سورية

جهينة نيوز:

أعلن النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، شهرات نوريشيف اليوم الأربعاء أنه تمت دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون إلى مفاوضات "أستانا" المقررة يومي 10 و11 كانون الأول في العاصمة نورسلطان.

وقال نوريشيف للصحفيين: "أرسلنا منذ يومين دعوة للمشاركين والآن ننتظر".

وأشار إلى أنه تم دعوة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية للمفاوضات، ولكن "حتى الآن لم نتلق ردا"، موضحاً أنه في "الأسبوع المقبل ستكون هناك معلومات محددة".

وفي وقت سابق، أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تليوبيردي، أن اللقاء القادم حول سوريا سيعقد في العاصمة نورسلطان يومي 10-11 كانون الاول المقبل.

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف، أن مسار "أستانا" للتسوية السورية أثبت أهميته وأن لقاءات نورسلطان ستتواصل بالتوازي مع عمل اللجنة الدستورية السورية.

يذكر أن الجولة الـ 13 من محادثات أستانا، عقدت في العاصمة الكازاخية نورسلطان في 1 و2 آب 2019 حيث أكد البيان الختامي على تخفيض التصعيد في إدلب وعلى الحل السياسي للأزمة السورية.