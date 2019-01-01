الخامنئي يعلن هزيمة الاحتجاجات في إيران ويصفها بـ"المؤامرة الخطيرة"

جهينة نيوز:

أعلن المرشد الإيراني آية الله علي الخامنئي، اليوم الأربعاء هزيمة الاحتجاجات في إيران جزئيا واصفا إياها بـ"المؤامرة الخطيرة جدا".

وقال خامنئي خلال استقباله الالاف من قوات الباسيج في طهران، إن "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة واسعة وخطيرة جدا في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن "الشعب أثبت مرة أخرى أنه قوي وعظيم"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وأضاف: "الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".

وتابع: "كانوا يظنون بأن رفع أسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم"، مؤكدا أن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيدا وخطط لها للتخريب والقتل".