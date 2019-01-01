خلال الاضطرابات الايرانية مئات البنوك والمقار الحكومية وبعض القواعد الأمنية "حرقت"

جهينة نيوز:

قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن "نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رحماني فضلي اليوم الأربعاء، قوله إن "أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت، ونحو 70 محطة غاز أُحرقت". ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

وأضاف أن "ما يصل إلى 200 ألف شاركوا في الاحتجاجات التي بدأت في 15 تشرين الثاني، في أنحاء البلاد بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين".

وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، يوم الاثنين الماضي، إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات، وهي أسوأ موجة توتر مناهضة للحكومة تشهدها إيران منذ أخمدت السلطات مظاهرات "الثورة الخضراء" التي اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات في 2009.

ورفضت إيران عدد القتلى، الذي أعلنته منظمة العفو الدولية، قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قتلوا وأن أكثر من ألف اعتقلوا.