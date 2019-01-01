بتكلفة تجاوزت 580 مليون ليرة تدشين مشروعين لمياه الشرب في نبل بريف حلب

جهينة نيوز:

بدأت يوم أمس عمليات ضخ مياه الشرب إلى كافة أحياء مدينة نبل بريف حلب الشمالي بعد أن وضعت وزارة الموارد المائية مشروع إنشاء خزانين في حيي الروضة والجمعية في الخدمة.

وزير الموارد المائية حسين عرنوس وبعد تدشينه المشروع أوضح أنه ومن خلال اهتمام الحكومة وحرصها على إيصال مياه الشرب إلى كافة المناطق والمدن والتجمعات خاصة بعد الأضرار التي تعرضت لها الشبكة والمنظومة المائية، فقد عملت وزارة الموارد المائية على تنفيذ هذا المشروع الذي بلغت كلفته نحو 580 مليون ليرة ويشمل إنشاء خرانين سعة كل منهما 150 متراً مكعباً مع ربطهما بالشبكة لإرواء أهالي مدينة نبل، مشيراً إلى أن وضع هذين الخزانين في الخدمة من شأنه زيادة ضخ كميات المياه الواصلة إلى المنازل بعد خضوعها لعمليات التعقيم والتوزيع العادل لكافة التجمعات والأحياء.

من جانبه المهندس يوسف كردية مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحلب أشار إلى أنه تم تنفيذ المشروع ضمن مدة زمنية 6 أشهر حيث تم بناء وإنشاء الخزانين ارتفاع كل منهما 25 متراً، إلى جانب العمل على تحسين وصيانة الشبكة من أجل إيصال المياه إلى كافة المنازل.

بدورها المهندسة إزدهار عمشان رئيسة وحدة مياه الشرب في مدينة نبل أوضحت أنه ومنذ أكثر من ثماني سنوات كان أهالي مدينة نبل يعتمدون على تعبئة الصهاريج من المناهل لتأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية، مشيرة إلى أنه حاليا وبعد تنفيذ هذا المشروع المتكامل سيتم إيصال مياه الشرب إلى كافة المنازل في الأحياء والتجمعات ليستفيد منها أكثر من 40 ألف نسمة بعد أن كانوا يتكبدون قيمة مياه من الصهاريج.