مسلح يطلق النار على شخصين في مدرسة بواشنطن قبل أن يقتل نفسه

جهينة نيوز:

أكد مكتب شرطة مقاطعة كلارك بولاية واشنطن، أن رجلا أطلق النار على شخصين في ساحة لانتظار السيارات بمدرسة ابتدائية بفانكوفر، بعد ظهر اليوم، ثم انطلق وأطلق النار على رأسه.

وقال الرقيب برنت واديل، إن إطلاق النار يعتبر ناتج عن عنف منزلي. ولكنه لم يؤكد العلاقة بين المشتبه به والضحية البالغة.

وأضاف واديل، أنه تم إطلاق سراح المشتبه به من السجن قبل أيام قليلة من إطلاق النار. مؤكدا أن حالته والضحايا ما زالت مجهولة، لكن الثلاثة نقلوا إلى المستشفى.

وأكد بيان للمدارس العامة في فانكوفر، أن إطلاق النار وقع حوالي الساعة "3:15 مساء بالتوقيت المحلي"، في موقف السيارات بمدرسة "سارة ج. أندرسون"، الابتدائية في فانكوفر بعد انتهاء اليوم الدراسي. لم يصب أي طالب أو موظف في إطلاق النار.

وقال مكتب مقاطعة كلارك شريف، إنه لا يوجد أي تهديد نشط، ويبدو أن المشتبه به قد توقف في بادين باركواي وطريق أندريسن في فانكوفر وأطلق النار على نفسه.

وقالت الشرطة إنه سيتم إغلاق مبنى 2200 في شمال شرق شارع 104 للتحقيق، وسيتم إغلاق بادين باركواي وطريق أندريسن أيضا.