من لندن إلى نيويورك في 4 ساعات.. تعرف على أسرع طائرة في العالم

جهينة نيوز:

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن طائرة ركاب جديدة قادرة على اختراق سرعة الصوت، لتقطع المسافة ما بين لندن ونيويورك في 4 ساعات فقط.

الطائرة الجديدة التي أعلنت عنها وكالة الفضاء الأمريكية ستقوم برحلات أرخص من الطائرة السابقة، والتي جرى إيقاف رحلاتها والمعروفة بـ"الكونكورد".

وتم تصميم الطائرة بشكل يحد من مستوى الضوضاء الناتجة عن اختراق سرعة الصوت. وبحسب الوكالة، فإن تصميم الأنف الخاص بالطائرة سيخفض من حدة الصوت.

ويأتي تصميم الأنف على شكل منقار "البط" الحاد ليقلص الصوت إلى 75 ديسيبل فقط، هذا التصميم سيسمح بالاستغناء عن مقصورة الطيار المزودة بالنوافذ، ليجلس الطيارون في مقصورة تعمل بنظام محاكاة فيديو في مقدمة الطائرة.

وسيتم استخدام كاميرتين خارجيتين للمساهمة في نظام الرؤية الخارجي، حيث سيتم جمع المعلومات البيانية وتقديمها على شكل بيانات ثلاثية الأبعاد، يذكر بأن الطائرة الجديدة تعرف بـX-59.

يذكر بأن سرعة الطائرة تصل لـ1500 كيلومتر في الساعة، وهي أقل سرعة من طائرة "الكونكورد" والتي كانت سرعتها تصل لـ2.180 كيلومترا في الساعة، في الوقت الذي تصل فيه سرعة معظم رحلات الطيران الحالية لـ965 كيلومترا في الساعة، بحسب ما نقلت صحيفة thesun البريطانية.

الطائرة تتسع لـ40 مسافرا فقط، بسعر تذكرة يصل لحوالي 6 آلاف جنيه إسترليني، وهو قليل مقارنة بسعر طائرة "الكونكورد" والتي كانت فيها أسعار التذاكر تصل لحوالي 10 آلاف جنيه استرليني.

وتستعد الوكالة لإطلاق أولى الرحلات التجارية لهذا الطائرة في العام 2021.