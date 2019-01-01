أبراج الأربعاء 27 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز - خاص:

مولود ٢٧/ ١١: يحب القيادة ولا يحني راسه الا لحاجة ضرورية او تحقيق هدف مهم جدا، صاحب رضا وسرور وابتهاج، لديه حاسة سادسة قوية يتوقع الاحداث قبل وقوعها، لا يبوح اسراره الخاصة والزوجية لاحد، متشبث برأيه، حريص يحضر يغيب دون سبب، الايام القادمة تتركز اهتماماتك على الاوضاع المالية، حركة كبيرة تتقدم على تسوية بعض مشاكلك العالقة تناقش تمويل لمشروع او سلفة تحتاجها، الاحداث تتلاحق تجتاز مرحلة مهمة ومليئة بالتشويق، متغيرات بالعمل او علاقاتك الاجتماعية، تتخذ نبادرات مهمة، اكتساب معرفة، للبعض عتبة جديدة وارتباط وللبعض تواصل مع شخص أجنبي.

الحمل: يساعدك القمر نتيجة قاسم مشترك مع الاخر واجتياز بعض العقبات، تلائمك ظروف خلال هذا النهار، تمر بفترة صعبة على صعيد علاقتك الشخصية او العاطفية، مشاكل ادارية مكلفة، فترة تحصد بها ما زرعت، استقبال وتوديع.

الثور: يدعمك تلقمر وتثبت جدارتك بمجال مهم ومؤثر، تجد حلولا لحل بعض العقد، تضخم الامور وتبالغ بردة الفعل، اوضاعك الاجتماعية وشؤونك المالية تستفيد من هذا اليوم.

الجوزاء: يتسلط الضوء على علاقاتك الشخصية وتشير لبعض التشنجات، يوم دقيق وفتر دقيقة تعامل معها بهدوء فلا توقع شيئا في هذا الوقت، قد يتاخر اجراء او جواب او عرقلة.

السرطان: كن متحفظ جدا ولا تترك بعض الخيبات تحبطك او تدفعك لليأس، فشل بالالتزامات والارتباطات والعمل، اجواء فيخا اكثر من مكان لذلك تتغلب اذا طلبت مساعدة ويساعدك القمر اذا طلبت مساعدة من احد، اهتم بصحتك وغذائك.

الاسد: تجتاز العقبات، تلائمك الظروف خلالها،تهتم بعرض، تفرح بنوافقة واشياء شخصية ومهنية، يقف لجانبك الكثيرين، تستقطب المؤيدين باي مجال كان

العذراء: تحقق الفترة أهداف شخصية مهنية، يقف لجانبك الكثيرين، تهتم بعرض، تتبادل الاستثمارات، خفف نمط ولا تتحدى الأقدار، يصدمك شيء يعرقل مساعيك، حاول أن لا تصطدم بأصحاب السلطة والنفوذ أو مع عائلتك.

الميزان: تراهن على هذا اليوم، تنجز امر مستعجل، الطريق سالك، تفاجئك الاوضاع، يطرأ ما يتجاوب مع تطلعاتك، مشاريع كثيرة وتحصل على تمويل او سلفة او موافقة او عرض، تستقطب المؤيدين، نهارك ايجابي وتواصل مع اخوة وجيران واستثمارات ناجحة.

العقرب: مشاريع مالية، تشويش بعلاقة لك او علاقاتك مع الزملاء، لا تفهم الابعاد اليوم، هدايا وخبر ايجابي وموعد، شؤونك العاطفية جيدة وتحمل لك الافلاك مفاجأة سارة وتنفرج الأسارير.

القوس: تناقش افكار جيدة وفعالة وتكون اتصالاتك مميزة وفعالة وتساعدك على كسب الرهان وتحصل على معلومات مفيدة، تمارس سحر كبير لانك كالمغناطيس وتلعب جاذبيتك في كسب بعض الاتفاقيات، ممتاز بهذا الوقت وتبقى حذر وتتلقى بعض التحذيرات الدقيقة.

الجدي: الوقت معاكس لا تتدخل فيما لايعنيك، قف على الحياد، تطالب بحقوقك لا تخجل، امر طارئ يحدث يعمل لك انقلاب باوضاعك، الجو معاكس يصعب عليك تنفيذ مخطط.

الدلو: تلعب مخيلتك دورا في قدرتك المهنية ابتداء من اليوم افكار جيدة وتحقق احداها عن طريق الصدفة او مساعدة بعض الاصدقاء، باشر بكل ما يساعدك بتوسيع افاقك، اجواء ترقية عزيمة غداء او عشاء.

الحوت: قم بواجباتك كاملة بالعمل وكن متحفظ حتى تتمم اعمالك حتى لو تفاجأت باعباء اضافية، قد تتوصل لحل بمشاكلك واوضاعك المالية ربما تكلف بعمل جديد او تحصل على ترقية، تحتفل بما يساعدك، حوافز ومشاريع وحافظ على مكانتك وسمعتك.