أياً كانت .. الابتسامة تؤثر إيجابياً في صحة الإنسان

جهينة نيوز:

أكدت دراسة نفسية تشيكية أن الابتسامة تؤثر إيجابياً في صحة الإنسان مشيرة إلى أن الناس الذين يبتسمون يعيشون حياة أطول ويكونون أكثر سعادة في حياتهم.

ولفتت الطبيبة النفسية كاترجينا كودلاتشكوفا التي أعدت الدراسة إلى أن الابتسامة بما فيها المصطنعة تمتلك قوة كبيرة كونها تعمل بمثابة منشط لتحسين المزاج والمشاعر موضحة أنه حين يتم تقديم محرضات مناسبة فإن الدماغ يقوم بتحرير هرمون السعادة المسمى سيروتونين.

وأشارت كودلاتشكوفا إلى وجود رابط عصبي بين حركات عضلات الوجه وردود الفعل ما يعني إمكانية تغيير الوضع النفسي والفيزيولوجي للإنسان عن طريق التحكم الواعي بتعابير الوجه مؤكدة أن الابتسامة تؤثر في نفسية الناس الذين يبتسمون والذين ينظرون إليهم حيث أن الإنسان يستطيع بشكل الوجه أن يؤثر في العمليات الكيمياوية الجارية في الدماغ.