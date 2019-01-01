بوغدانوف خلال لقائه الهلال: روسيا حريصة على تعزيز علاقاتها مع سورية

جهينة نيوز:

أكد الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا حريصة على تعزيز علاقاتها السياسية والدبلوماسية والحزبية والبرلمانية مع سورية.

وقال بوغدانوف خلال لقائه في مقر الخارجية الروسية في موسكو اليوم وفد حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة الأمين العام المساعد للحزب هلال الهلال إن العلاقات بين روسيا وسورية قديمة وعريقة وازدادت رسوخا مع مرور الزمن.

بدوره أكد الهلال أن هذا اللقاء يأتي في سياق العلاقات العميقة بين البلدين والتي من ضمنها تعاونهما في محاربة الإرهاب الدولي مشيرا إلى أن الشعب السوري يكن مشاعر الاحترام والتقدير للشعب الروسي وقيادته.

وبين الهلال أن البلدين يصنعان اليوم تاريخ الانتصار على الإرهاب الدولي بعد أن امتزجت دماء الشهداء السوريين والروس على الأرض السورية دفاعا ليس فقط عن سورية وروسيا وإنما عن العالم أجمع.

حضر اللقاء عن الجانب السوري عضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي عمار السباعي وياسر الشوفي والسفير السوري في موسكو الدكتور رياض حداد.