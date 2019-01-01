الجهاد الإسلامي: "أبو دياك" شاهداً على بلادة الضمائر وفداحة الجريمة بحق أسرانا

جهينة نيوز:

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأسير البطل سامي أبو دياك، والذي استشهد صباح اليوم الثلاثاء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت الحركة في بيان لها، وصل "فضائية فلسطين اليوم" نسخة عنه، الاحتلال المجرم وإدارة مصلحة السجون الإرهابية ، المسؤولية الكاملة عن سياسات الإهمال الطبي التي أدت لاستشهاد العديد من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال ، وتهدد حياة أسرى آخرين معرضين لخطر الموت في أي لحظة بفعل هذه السياسة الإجرامية.

وأوضحت الحركة، أن سياسة الإهمال الطبي في حقيقتها هي جريمة إعدام بطيء بحق أسرانا الأبطال ، في محاولة للانتقام منهم وإرهاب الشعب الفلسطيني وثنيه عن استمرار نضاله وكفاحه المشروع من أجل الحرية.

وقالت: "ما يتعرض له الأسرى من ظلم وإرهاب وعدوان يوجب علينا العمل الدؤوب من أجل حمايتهم وعليه فإن قضيتهم ستظل قضية أجماع وطني وفي رأس الاولويات الوطنية ولن نألوا جهدا في سبيل تحقيق حريتهم بإذن الله".

وأضافت: "إن استشهاد الأسير أبو دياك وآلام إخوانه الأسرى المرضى ، هي صرخة في كل ضمير حر من أجل تفعيل الجهود والعمل على تحرير الأسرى وإنقاذهم من براثن السجن والسعي الحثيث من أجل حريتهم وخلاصهم".

ودعت الحركة إلى رفع مستوى الدعم والإسناد للأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى ، وتفعيل قضيتهم وخاصة على المستوى الشعبي والإعلامي والقانوني .

كما وأكدت على ضرورة تفعيل الجهود القانونية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى وبحق عموم الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها الاحتلال كل المواثيق والأعراف.