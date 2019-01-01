الأسرى يقررون إرجاع وجبات الطعام حداداً على استشهاد "أبو دياك"

جهينة نيوز:

أعلن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إرجاع وجبات الطعام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على روح الأسير الشهيد سامي أبو دياك، والذي ارتقى في "مستشفى سجن الرملة"،داخل فلسطين المحتلة،، بعد إهمالٍ طبيّ "إسرائيلي" ممنهج ومتعمّد.

وقال نادي الأسير أن "الأسرى منذ صباح اليوم أعلنوا حالة الاستنفار وبدأوا بالتكبير والطرق على الأبواب عقب الإعلان عن استشهاد رفيقهم أبو دياك، وقد أغلقت إدارة المعتقلات كافة الأقسام، تحسبًا لأي مواجهة معهم".

وأوضح النادي أن " الأسرى قرروا ارتداء اللون الأسود عند الوقوف على العدد، والهتاف باسم رفيقهم الشهيد سامي أبو دياك، بدل من ذكر أسمائهم".

وباستشهاد الأسير أبو دياك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى (222) شهيدًا".

وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة "سيلة الظهر" بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، وكان اُعتقل في يوليو/تموز 2002، وصدر بحقه حكمًا بالسجن المؤبد 3 مرات و30 عاما.

فضائية فلسطين اليوم