شهداء وجرحى مدنيون بانفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين

جهينة نيوز:

انفجرت سيارة مفخخة في بلدة تل حلف بريف رأس العين في الحسكة مما ادى الى ارتقاء شهداء و جرحى مدنيين.

و افادت سانا بارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين المدنيين بانفجار عربة مفخخة في بلدة تل حلف غرب رأس العين بريف الحسكة.

و يذكر ان شمال سورية لم يشهد تفجيرات مفخخة قبل بدأ العدوان التركي المسؤول الاول و الاخير عن نشر الارهاب بهدف ترحيل المدنيين ضمن خطته المعلنة و هي التغير الديموغرافي في المنطقة.

و بعد بدأ العدوان التركي تشهد العديد من المناطق انفجار عبوات ناسفة و سيارات مفخخة بهدف ترويع الاهالي و ترحيلهم من المنطقة الحدودية مع تركيا.