نشرة أسعار كل 15 يوماً للمواد الغذائية الأساسية تعلن عبر وسائل الإعلام

جهينة نيوز:

انتهى الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى سلسلة من الإجراءات لضبط حركة البيع والشراء في الأسواق والاستمرار بتوفير السلع والمواد الغذائية الأساسية بمواصفات ونوعية جيدة وبأسعارها الحقيقة.

وضم الاجتماع أعضاء اتحاد غرف التجارة والصناعة السورية وكبار مستوردي المواد الغذائية الأساسية وأصحاب الفعاليات التجارية.

وتتضمن الإجراءات تشكيل لجنة مشتركة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها إصدار صك تسعيري بالمواد الغذائية التي تدرس من قبل اللجنة وخاصة المواد الغذائية الأساسية المستوردة التي تهم المواطنين على أن تضم اللجنة ممثلين عن اتحاد غرف التجارة والصناعة في سورية ووزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي والجمارك وخبراء بالأسعار حسب نوعية كل سلعة بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة.

وأكد المجتمعون ضرورة أن تقوم اللجنة بإصدار نشرة أسعار كل 15 يوماً تتضمن أسعار المواد الغذائية الأساسية وفق أسعار الصرف الرائجة والتكاليف الحقيقية للسلعة يعلن عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

واتفق المشاركون على أن تتم مراقبة مدى التزام التجار بنشرة الأسعار المحددة من قبل اللجنة واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين وأن يلتزم أصحاب الفعاليات الاقتصادية بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد ثم تجار الجملة ونصف الجملة ثم بائع المفرق على أن يتم إلغاء دور الموزعين في حال عدم التزامهم بنشرة الأسعار الموضوعة مع التأكيد على الاستمرار بمتابعة جودة ونوعية المواد المطروحة بالأسواق من قبل عناصر حماية المستهلك.

وأشار المشاركون إلى أن المواد الأساسية تتضمن السكر والزيت والسمنة والرز والشاي والبقوليات والسردين والتون وضرورة توفير هذه المواد للمستهلكين بأسعارها الحقيقية.