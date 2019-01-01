في الصورة خجلوا من إظهار وجوههم ... وفد من المطبعين العرب في كيان العدو

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها استضافت وفدا من المطبعين بينهم صحفيين ومدونين من دول عربية بينها خليجية إضافة إلى العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" , إن بعض الصحفيين المذكورين من دول لا تقيم علاقات مع (إسرائيل).

ولم تذكر الخارجية أسماء هذه الدول أو هويات الصحفيين أو المدة التي سيمكثها الوفد.

وقالت في التغريدة: "استضافت وزارة الخارجية الإسرائيلية وفدا إعلاميا ومدونين من دول عربية منها دول الخليج والعراق".

وأضافت: "هذا من أجل منح الفرصة للصحفيين الذين ينحدر بعضهم من دول لا تقيم (إسرائيل) معها علاقات رسمية، التعرف المباشر على المجتمع الإسرائيلي المتنوع ومناظر إسرائيل المختلفة".

ونشرت الخارجية الإسرائيلية صورة للوفد، لكن دون أن تظهر وجوه أعضائه.

ويذكر ان اعلام العدو لا يبقي مثل هذه الامور سراً و من المتوقع ان يتم الكشف عن هوية هؤلاء المطبعين في اعلام العدو خلال الايام القادمة.