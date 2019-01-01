إطلاق رصاص داخل حرم جامعة أردنية

جهينة نيوز:

أطلق مجهول النار في حرم جامعة اليرموك الأردنية، ما أثار حالة من الهلع وسط الطلاب والعاملين في الجامعة.

ونقل موقع صحيفة "الغد" الأردنية عن مصدر أمني جامعي أن الطلبة فوجئوا بمجهول أثناء خروجه من كلية الحجاوي يطلق النار بشكل عشوائي.

وأشار المصدر إلى أنه لم يصب أحد بأذى في الحادث الذي لم يتم معرفة دوافعه حتى الآن.

ولفت المصدر إلى أنه فور إطلاق الرصاص سادت موجة تدافع من الطلبة للفرار من منطقة الحادث، ما نشر حالة من الهلع والفزع في صفوف الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة ظهر اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصدر، حاول بعض أفراد الأمن الجامعي اللحاق بالشخص الذي يطلق الرصاص لإلقاء القبض عليه إلا أنهم لم يتمكنوا منه، واستطاع الفرار من موقع الحادث.

وأبلغت الجامعة الأجهزة الأمنية لفتح تحقيق بالحادث ومعرفة هوية الشخص.

والأربعاء الماضي أعلنت مديرية الأمن العام، القبض على 24 شخصاً أحدهم عربي في مختلف مناطق المملكة، ضبط بحوزتهم 25 سلاحاً نارياً، وذلك خلال الأسبوع 21 من الحملة الأمنية الخاصة لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، التي تم اطلاقها في 27 من يونيو/ حزيران الماضي.

وقال الناطق الاعلامي باسم الأمن العام، بحسب موقع وكالة "عمون" الأردنية، إن حصيلة المضبوطين منذ بداية الحملة بلغت 1393 شخصاً ضبط بحوزتهم 1623 سلاحاً نارياً.