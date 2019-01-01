موسكو تطلع واشنطن على صواريخ “أفانغارد” في إطار “ستارت-3”

جهينة نيوز:

كشفت وزارة الدفاع الروسية أنها أطلعت مفتشين أمريكيين على نظام صواريخ “أفانغارد” في إطار معاهدة “ستارت-3” الموقعة بين البلدين لتقليص الأسلحة النووية الهجومية.

وقالت وزارة الدفاع “في إطار تنفيذ المعاهدة المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها، أجرى فريق تفتيش أمريكي في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2019 معاينة لنظام صواريخ “أفانغارد” المجنحة الفرط صوتية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت عدة أضعاف”.

وذكرت وزارة الدفاع أن هذه الصواريخ ستدخل الخدمة في ديسمبر 2019، أي بعد أقل من شهر.

واعتبر بيان الوزارة أن “الجانب الروسي عرض هذا النظام الصاروخي من أجل المساعدة في ضمان سلامة وفعالية تنفيذ معاهدة “ستارت-3”.

والتهديد الرئيسي لصواريخ أفانغارد الذي تتخوف منه الولايات المتحدة، يكمن في أنه لا يمكن اكتشافها، لأن الرادارات المتوفرة في الخدمة عند القوات الأمريكية غير قادرة على متابعة مسار طيرانه المتعرج ومتغيّر الارتفاعات و ذلك بحسب ما ذكرت انترفاكس.

و يذكر ان صاروخ افانغارد كصاروخ مجنح لا يوجد له مسار باليستي و بالتالي لايدخل ضمن نطاق المعاهدات الموقعة بين روسيا و امريكا.