إصابة 8 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي

جهينة نيوز:

أصيب 8 أشخاص بجروح نتيجة انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منه.

وأفادت مصادر محلية بأن سيارة مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت اليوم في شارع السياسية وسط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي ما تسبب بإصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

واستشهد وأصيب منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 45 شخصاً نتيجة انفجار سيارتين مفخختين في مدينتي عفرين والباب ودراجة نارية في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

وتنتشر في مدينة عفرين الفوضى والانفلات الأمني والصراعات بين المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها وذلك منذ احتلالها في آذار من العام الماضي من قبل قوات النظام التركي بالتعاون مع مجموعات إرهابية تم تدريبها وتسليحها في تركيا.