يشاهد الألوان للمرة الأولى بفضل هدية معلمه

جهينة نيوز:

تمكن طالب في مينيسوتا الأمريكية من مشاهدة الألوان للمرة الأولى، بعد أن حصل على نظارة خاصة هدية من معلمه.

ويعاني جوناثان جونز من عمى الألوان منذ ولادته، ويتشارك مع أحد المشرفين في مدرسته في هذه الحالة النادرة.

وفاجأ المشرف جوناثان، عندما دخل فصله الدراسي، بنظارة خاصة بالمصابين بهذه الحالة، منحته القدرة على مشاهدة الألوان بشكل طبيعي للمرة الأولى في حياته.

لكن بعد إلقاء نظرة سريعة على الصور داخل الفصل، انفجر بالبكاء، ووثق شقيقه بن هذه اللحظات العاطفية، وشاهد الفيديو أكثر من 7 ملايين شخص بعد نشره على تويتر.

وبعد إصدار الفيديو، قررت أسرة جوناثان جمع التبرعات لشراء نظارات خاصة للأطفال الذين لا يستطيعون رؤية الألوان، وفي غضون 24 ساعة فقط جمعت أكثر من 11 ألف دولار، حسب صحيفة ميرور البريطانية.