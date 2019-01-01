تكريم الفنان ذياب مشهور في احتفالية ذاكرة وطن من قبل وزارة الثقافة

جهينة نيوز:

كرمت وزارة الثقافة الفنان دياب مشهور على هامش احتفالية ذاكرة وطن التي أقامتها مساء أمس في دا الاسد للثقافة والفنون تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء

الفنان ذياب مشهور تلقى التكريم وعيناه تبكيان فلم يستطع الوصول لخشبة المسرح بعدما أقعده المرض بسبب كبر السن فنزل إليه الوزراء وصافحوه مباركين له بالتكريم

ذياب مشهوراستطاع أن يؤلف كلمات أغنياته ويضع ألحانها بنفسه، وكان مشروعه هو في نشر الأغنية الفراتية السورية واستطاع فعلا بصوته المميز ترك بصمة للغناء باللهجة الفراتية وعمل مع دريد لحام وناجي جبر وقدموا أجمل الأعمال الفلكلورية

يذكر أن وزارة الثقافة أقامت احتفالا في دار الأسد للثقافة والفنون بمناسبة الذكرى الحادية والستين لتأسيس وزارة الثقافة وكرمت خلاله العديد من الفنانين والادباء والباحثين من بينهم نعيم حمدي وفاديا خطاب وممدوح الأطرش والدكتور راتب سكر