إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مسيرات يوم الغضب في الخليل

جهينة نيوز:

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات يوم الغضب في مناطق متفرقة من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات يوم الغضب في حي الجلدة ومخيم العروب وبلدة بيت أمر في الخليل رفضا لإعلان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات وللانحياز الأمريكي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية دعت الفلسطينيين إلى المشاركة اليوم فى فعاليات “يوم الغضب” رفضا للمخططات الأمريكية الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية الأمريكي في الثامن عشر من الشهر الجاري أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.