منتج "سر" عن وسام حنّا: أمل بتجدد التعاون مستقبلاً

جهينة نيوز:

يستعد الفنان اللبناني وسام حنّا للانتهاء من تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سر" من إنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، ومن تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي وإخراج مروان بركات.

ويجسّد حنّا شخصية الشاب المستهتر والمتهور بجرأة لا يقف في أمامها أي رادع أخلاقي، ولو حتى رابطة دم الذي نقل له "جينات الشر".

وتحدث المنتج سامح مجدي عن تعاونه الأوّل مع حنّا قائلاً: "كانت بداية طيبة مع أمل بتجدد التعامل معاً مستقبلاً، هو ممثل موهوب فعلاً وأتوقع له نجاحاً بارزاً".

ويضم العمل الدرامي إلى جانب وسام حنّا في البطولة، الفنّان السوري القدير بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم باسم مغنية وداليدا خليل وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وأسعد رشدان وهشام ابوسليمان وحسّان مراد وجوي هاني ونوال كامل ورانيا سلوان، والفنانة السورية رواد عليو.

وتدور أحداث "سر" بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض