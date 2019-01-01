مدينة دير عطية في ريف دمشق تعتمد الطاقة الشمسية لتجنب تقنين الكهرباء

جهينة نيوز:

بدأ مجلس مدينة دير عطية في محافظة ريف دمشق الاعتماد على الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتفادي تقنين الكهرباء، إذ يبلغ إنتاج ألواح الطاقة الشمسية التي تم تركيبها على سطح مبنى المجلس حوالي 10 ميغا واط ساعي وتقدر تكلفتها بــ 6 ملايين ليرة.

وصرّح رئيس مجلس المدينة زهير عبدالله بأن هدف من هذه الخطوة خفض تكلفة استخدام الطاقة الكهربائية التي بات برنامج تقنينها يعطل الكثير من الأعمال وخاصة المكتبية، إضافةً إلى تعزيز فكرة الاستهلاك الأمثل للموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية المتجددة بحسب ما ورد في صحيفة تشرين.

وأعدّ المجلس خطته لتغطية جميع المكاتب في مبنى المجلس البلدي من الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية على مدار ساعات الدوام الرسمي، خاصةً أثناء انقطاع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية، وبذلك يعد مبنى المجلس الأولى على مستوى الدوائر الحكومية في المنطقة الذي يعتمد على الطاقة الشمسية.

كما أشار عبدالله إلى أن جميع دوائر ومديريات المجلس تعمل ضمن مشروع الطاقة الشمسية، وهو أمر إيجابي سيساهم في حل الكثير من الأمور، والتي من ضمنها توفير الوقت على المواطن وحماية البيئة، إضافةً إلى المال العام.

وفي نهاية شهر تشرين الأول الفائت، تم الانتهاء من تركيب أجهزة الطاقة الشمسية في مدينة دير عطية ضمن مشروع إنارة المدينة عبر الطاقة المتجددة، ويعد هذا المشروع من أكبر المشاريع في سورية من حيث الاستطاعة، ولكونه أحد مصادر تنوع الطاقة وتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة والذي من المتوقع أن يسهم في تخفيف الحمل عن الشبكة الكهربائية.