بالفيديو.. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد نجله في استوديو "فالنتينو

الثلاثاء, 26 تشرين الثاني 2019 الساعة 13:55 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

جهينة نيوز:

احتفل أمس الفنان عادل إمام بعيد ميلاد نجله المخرج رامي إمام، على هامش تصوير بعض من مشاهد مسلسل "فالنتينو".

وظهر عادل إمام في فيديو وهو يحتفل مع رامي، في حضور عدد من الفنانين المشاركين في مسلسل الزعيم الجديد، وعلى رأسهم داليا البحيري.

وينتهي حالياً الزعيم من تصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "فالنتينو"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز وداليا البحيري، ورانيا محمود ياسين، وهو من كتابة أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي عادل إمام، الذي شارك والده في مسلسلات، العراف، أستاذ ورئيس قسم، صاحب السعادة وعوالم خفية


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