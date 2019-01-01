سامي كليب يعلن استقالة جديدة عبر تويتر

جهينة نيوز:

أعلن الإعلامي سامي كليب استقالة ثانية بعد الاستقالة التي قدمها من قناة الميادين، هذه المرة أعلن كليب استقالته من الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، معللاً قراره في تغريدة جاء فيها: "أمام الصمت المؤسف للمؤتمر القومي العربي حيال حملة التخوين المشبوهة التي تعرضت لها بسبب قراري بالاستقالة من قناة (الميادين)، أعلن استقالتي أيضاً من الأمانة العامة للمؤتمر، متمنياً للشباب القومي العربي أن يتصدّروا المشهد ويقدّموا مشروعاً جريئاً يتجاوب مع حاجات الشباب العربي اليوم".

ولاحقاً، حذف كليب التغريدة عن حسابه في "تويتر".

يُذكر أنّ كليب أعلن استقالته من قناة "الميادين"، وذلك بتغريدة في "تويتر"، قال فيها: "انسجاماً مع أفكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة (الميادين)، متمنيًا لها دوام التقدُّم والنجاح".