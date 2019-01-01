"القناة 12" الإسرائيلية: الرد الايراني المحتمل على تل أبيب ب 130 ألف صاروخ!

جهينة نيوز:

افادت "القناة 12" الإسرائيلية مساء أمس الاثنين، أن "رد طهران على تل أبيب يقترب" بعد الهجمات الأخيرة في المنطقة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر قوله إن "الرد الإيراني قد يتمثل في هجوم بوابل كثيف من الصواريخ مدعوم بهجوم بعشرات الطائرات المفخخة، أو هجوم عبر البحر ضد سفن حربية أو منشآت نفط إسرائيلية".

ونوهت القناة بأن "الرد سيكون محفوفا بالمخاطر في حال نفذت إيران هجومها من لبنان، بسبب وجود 130 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل بيد حزب الله".

وكان رئيس حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران بأنها تخطط لمهاجمة تل أبيب.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي فيديو في حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيه ضرورة الضغط على إيران ودعم إسرائيل في "العدوان" الذي تخطط له إيران على حد وصفه.