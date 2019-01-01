جلسة تدخل مفاجئة للمصرف المركزي ظهر اليوم ودعوة لجميع المعنيين بسوق القطع الأجنبي

جهينة نيوز:

يعتزم مصرف سورية المركزي عقد جلسة تدخل اليوم وفي قرار مفاجئ منه بعد أن شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار المواد.

وفي قرار صادر عن المصرف تم تداوله بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي دعا المصرف جميع المعنيين بسوق القطع الأجنبي لجلسة التدخل.

وستعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم على أن يشارك فيها ممثلون عن البنوك العامة والخاصة ومؤسسات الصرافة وغرف التجارة والصناعة ومبادرة قطاع رجال الأعمال لدعم الليرة السورية.

وتأتي هذه الجلسة بعد أن لامس سعر صرف الدولار في السوق السوداء ال760 ليرة سورية الأمر الذي انعكس على أسعار أغلب المواد في الأسواق حيث شهدت ارتفاعاً تراوح بين 50 إلى 100 ليرة سورية وسطياً.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قال في وقت سابق أن هناك إجراءات اقتصادية ومصرفية سوف تصدر قبل نهاية العام الحالي تتعلق بالسياسية المصرفية والمالية وبالاستثمار وتخص القروض وأسعار الفائدة وغيرها من القضايا التي تسهم في نهوض الاقتصاد.

يذكر أنه في نهاية شهر أيلول الفائت، بدأ رجال أعمال سوريين مبادرة قطاع الأعمال السوري لدعم الليرة السورية بضخ ملايين الدولارات في مصرف سورية المركزي، ومنذ بداية إطلاق حملة دعم الليرة التي وضعها رجال الأعمال والتجار بالتعاون مع المركزي، حدد سعر التدخل بـ 625 ليرة للدولار (وهو سعر وسطي بين الرسمي والموازي يجري تغييره يومياً)، ثم انخفض وبقي ثابتاً لفترة عند 603 ليرات.

بدوره يحافظ مصرف سورية المركزي على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بسعر 438 للمبيع و435 ليرة للشراء.