الانتهاء من توريد الفوج الأخير من منظومة إس-400 إلى الهند عام 2025

جهينة نيوز:

أعلن المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ألكسندر ميخييف، أنه سيتم الانتهاء من توريد الفوج الخامس من منظومة "إس 400" إلى الهند في عام 2025.

وقال ميخييف لوكالة "سبوتنيك": "نأمل أن يستمر كل شيء وفقًا للخطة. العمل أمامنا كبير بناءً على حجم العقد. من المخطط الانتهاء من إمداد الفوج الخامس (من أصل خمسة) من منظومة "إس-400" (تريومف) بالكامل في النصف الأول من عام 2025".

وأشار إلى أن تسليم الفوج الأول سيتم في أيلول 2021، بعد عامين بالضبط من استلام الدفع المسبق.

يذكر أن روسيا وقّعت عقدًا في عام 2018، لتزويد الهند بخمسة أفواج من طراز "إس-400"، تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

وأعلنت نيودلهي عزمها على شراء "إس-400" مرة أخرى في عام 2015. وتم توقيع عقد توريد نظام صواريخ تريومف المضادة للطائرات بقيمة 5.43 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للهند العام الماضي.