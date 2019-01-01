الدفاع الروسية: ارهابيو "هيئة تحرير الشام" و"الخوذ البيضاء" يحضرون لاستفزازات كيميائية في إدلب

جهينة نيوز:

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي "جبهة النصرة" سابقا يخطط بالتعاون مع منظمة "الخوذ البيضاء" لاستفزازات باستخدام مواد كيميائية في إدلب.

وأشارت الدفاع الروسية في بيان لها إلى إفادات شهود من أهالي بلدة سرمدا الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمال شرق مدينة إدلب، أكدوا أن أشخاصا مجهولين وقافلة من ثلاث شاحنات محملة بحاويات كيميائية مختلفة وصلوا إلى المدينة برفقة مسلحين في أوائل تشرين الثاني الحالي.

وقال الشهود إن إحدى الشاحنات احتوت أيضا على معدات فيديو احترافية وشظايا ذخيرة جوبة ومدفعية تحمل علامات سوفييتية وروسية.

وذكر البيان أن المعلومات المتعلقة بإعداد مسلحين من مجموعة القائد الميداني أبو مالك، والمنضوية تحت لواء "تحرير الشام"، وكذلك عناصر في "الخوذ البيضاء" لأعمال استفزازية، أكدتها عدة مصادر.

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين يقومون بانتقاء أفراد من السكان المحليين للمشاركة في تصوير مشاهد ستقدم على أنها تظهر آثار الغارات الجوية واستخدام المواد السامة.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أن "الفيديوهات الزائفة التي يزعم أنها تظهر أهدافا مدنية مدمرة بالغارات الجوية والقصف وتوثق استخدام الأسلحة الكيماوية المزعوم في إدلب، من المقرر نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وتقديمها كدليل على جرائم الحكومة السورية والقوات الجوية الروسية ضد المدنيين".

وكانت موسكو أشارت مرارا إلى أن المسرحيات التي يخرجها المسلحون و"الخوذ البيضاء" لاتهام دمشق وموسكو باستخدام السلاح الكيميائي واستهداف المدنيين، تتحذها واشنطن وحلفاؤها ذريعة للإبقاء على تدخلها في الشؤون السورية.

روسيا اليوم