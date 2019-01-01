آبل ستبدأ بتصدير هواتف آيفون مصنوعة في الهند

جهينة نيوز:

تعتزم شركة آبل التوسع في عمليات التصنيع داخل الهند لهواتف آيفون وإكسسوارتها ليس فقط لتغطية السوق المحلي بل للتصدير أيضاً، بذلك تخرج من عباءة الصين ونرى في الأسواق هواتف آيفون صنعت في الهند.

وقال وزير تقنية المعلومات والاتصالات الهندي Ravi Shankar Prasad نقلا عن موقع عالم التقنية أن شركة Salcomp الفنلندية سوف تستثمر أكثر من 270 مليون دولار في الهند لصنع شواحن الهواتف الذكية ومكونات أخرى تدخل في تصنيعها وذلك بدءاً من اذار المقبل.

وتوصلت الشركة الفنلندية إلى اتفاقية مع الحكومة الهندية للاستحواذ على مصنع كانت تملكه نوكيا وسيبدأ أعمال التشغيل والتصنيع في اذار.

وتعتبر Salcomp واحدة من أكبر الشركات الموردة لشواحن الآيفون وستتوسع الآن أكثر في المنتجات التي تصنعها في المصنع الذي كان واقفاً عن العمل منذ أعوام ويتوقع الآن أن يشغّل 10 آلاف عامل.

وبدأت آبل منذ الشهر الماضي ببيع هاتف iPhone XR الذي تم تجميعه في الهند من قبل مصنع محلي خاص بشركة فوكسكون الصينية، كما يتم تجميع هاتف آيفون 7 من قبل مصنع Wistron.

وبحسب الوزير الهندي فإن آبل ستتوسع في عمليات التصنيع لتذهب أبعد من السوق المحلي، حيث ستقوم بتصدير منتجاتها من الهواتف والمكونات الأخرى ويقدر أن تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار بحلول نهاية اذار المقبل.