صدامات وإطلاق نار في ثاني ليلة عنف بلبنان.. ومخاوف من تحول الاحتجاجات إلى مسار دموي

جهينة نيوز:

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجات تطورت إلى إطلاق نار في وقت متأخر من الليلة الماضية بين المحتجين على الأوضاع الصعبة في لبنان وآخرين حاولوا تطهير الطرق التي أغلقها المحتجون.

وتنذر الاشتباكات التي تندلع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.

وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون "إل.بي.سي.آي" اللبنانية إطلاقا كثيفا للنار في محيط جسر الكولا ببيروت.

وكال الشبان المهاجمون الشتائم والإهانات للمتظاهرين والمتظاهرات، مرددين هتافات داعمة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل نبيه بري.

بينما رد المتظاهرون بالنشيد الوطني اللبناني وهتاف "ثورة، ثورة" و"ثوار أحرار، منكمل المشوار".

واستقدمت قوات الأمن والجيش تعزيزات إلى المكان لمنع المهاجمين من التقدم نحو المتظاهرين، وجرت محاولات كر وفر، تعرض خلالها العسكريون للرشق بالحجارة من المهاجمين.

وتوجهت مجموعة من المهاجمين إلى وسط بيروت، حيث عملوا على هدم عشرات الخيم في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، والتي تستضيف منذ أكثر من شهر نقاشات وندوات حوارية.

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياما للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران مما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.

وسعى شبان اعتبروا من أنصار أمل وحزب الله لفض المظاهرات وفتح الطرق المغلقة ودمروا مخيما رئيسيا للاحتجاجات في وسط بيروت الشهر الماضي.

وأصدر تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري بيانا نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والابتعاد عن أي تجمعات كبيرة بهدف "تجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتنة".

ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

وانفجرت الاحتجاجات التي تجتاح لبنان منذ 17 تشرين الأول نتيجة استياء من النخبة الحاكمة التي يقول المحتجون إنها غارقة في الفساد وتتسبب في دفع البلاد نحو أزمة اقتصادية.