حملة التصدي لارتفاع الأسعار مستمرة.. تنظيم 512 ضبطاً و157 إغلاقاً في يوم واحد

جهينة نيوز:

أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية المهندس علي الخطيب أنه وبناء على شكاوى المواطنين تم إغلاق 157 محلاً تجارياً وتنظيم 512 ضبطاً أمس الأول توزعت بين مخالفات البيع بالسعر الزائد والتلاعب بالمواصفات والغش للعديد من السلع الغذائية، مبيناً أن هذا التحرك جاء خلال الحملة التوعوية والرقابية التي تنفذها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لنشر ثقافة الشكوى وحماية المواطنين من الغش والتدليس والاحتكار.

وبين نقلا عن صحيفة تشرين انه تم تنظيم 41 ضبطاً تموينياً وإغلاق 34 محلاً تجارياً في محافظة دمشق و98 ضبطاً وإغلاق 29 محلاً تجارياً بمحافظة ريف دمشق كما تم تنظيم 51ضبطاً وإغلاق 23 محلاً تجارياً في محافظة حمص و 56ضبطاً و5 إغلاقات في محافظة حماة و 70ضبطاً و3 إغلاقات بمحافظة اللاذقية و 101 ضبط تمويني وإغلاق44 محلاً تجارياً بمحافظة طرطوس و17ضبطاً و2 إغلاق في محافظة السويداء وتنظيم 48ضبطاً وإغلاق 4 محلات تجارية في حلب و 18ضبطاً وإغلاق 6 محلات تجارية بمحافظة درعا بالإضافة إلى تنظيم ضبوط تموينية وإغلاق 7 محلات تجارية بمحافظة القنيطرة وتنظيم 12 ضبطاً في محافظة دير الزور.

من جانبها وفي خطوة لتفعيل دورها في التدخل الايجابي طرحت المؤسسة السورية للتجارة البطاطا في 10صالات بدمشق بسعر 125ليرة وهي صالات الفيلات الشرقية والمزة القديمة والمزة الجديدة «الشيخ سعد» ومشروع دمر بجانب الفرن وصالة 8أذار والمزرعة وحاميش والعدوي والقصور والفرنسي.