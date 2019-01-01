جماهير ريال مدريد تهاجم "نيمار" وتوجه له رسالة!

جهينة نيوز:

هاجمت جماهير فريق ريال مدريد الإسباني اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال وصوله مع بعثة فريقه لخوض مواجهة الميرنغي اليوم الثلاثاء بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان في استقبال بعثة باريس سان جيرمان عدد من الجماهير المدريدية، التي قامت بترديد العديد من الهتافات، ووجهوا رسالة إلى نيمار: "اذهب إلى برشلونة"، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وارتبط اسم نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية، والعودة إلى الدوري الإسباني، حيث تردد اسمه بين القطبين ريال مدريد وبرشلونة، لكنه فشل في العودة لليغا واستمر مع فريقه.

وغاب نيمار عن مواجهة الذهاب في معقل البي أس جي "حديقة الأمراء" حين فاز زملائه بثلاثية نظيفة، لكنه جاهزا لموقعة "سانتياغو برنابيو".

وربما يكون نيمار بديلا في مباراة اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو، ويكون دي ماري بديلا له إذ يعتقد توخيل أن نيمار لن يكون في كامل قواه ولن يعطي الفريق الدفعة القوية على ملعب الفريق الملكي وفقا لموقع "لوبريزيان الفرنسي".