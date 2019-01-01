منخفض جوي متوسط الفعالية ابتداءً من الغد وحتى الخميس القادم

جهينة نيوز:

تتعرض سورية لمنخفض متوسط الفعالية وطبيعي في هذا الوقت من السنة يبدأ مساء غد في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويبلغ ذروته صباح يوم الأربعاء ليشمل المناطق الشمالية والجزيرة وبعض المناطق الوسطى وينتهي مساء الخميس القادم وفق المتنبئ الجوي شادي جاويش.

وأوضح جاويش أن الهطولات المطرية ستكون يوم الأربعاء في أماكن متفرقة من البلاد إلا أن فرصة هطل الأمطار على دمشق والمنطقة الجنوبية ضعيفة بشكل عام نتيجة تحرك المنخفض باتجاه الشمال الشرقي ليغطي المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وتكون درجات الحرارة غدا وفق جاويش فوق المعدل لتنخفض بشكل طفيف ابتداء من المساء وحتى يومي الأربعاء والخميس “أيام المنخفض” بحدود درجتين إلى ثلاث درجات نهارا أما ليلا فيكون الجو باردا نسبيا بسبب وجود الغيوم.

وأوضح جاويش أنه لا توجد اجواء عاصفة أو رياح قوية أو أجواء شديدة البرودة كما يتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن هذا المنخفض من المنخفضات الطبيعية التي تأتي بشكل دائم في نهاية فصل الخريف بداية الشتاء وتسمى منخفضات متوسطية منشؤها في البحر المتوسط وتتقدم باتجاه شرق المتوسط وتصل إلى سورية ثم تتجه نحو الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي وتستمر لنهاية فصل الشتاء وتنخفض درجات الحرارة خلالها تدريجيا إلى الأبرد فيصبح من المتوقع أن يكون أي هطول مطري على المرتفعات فوق 1500 متر وما فوق مصحوبا بالثلوج.