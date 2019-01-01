عملية يمنية نوعية اسفرت عن تدمير بطارية باتريوت و عشرات القتلى و الجرحى

جهينة نيوز:

قال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الاثنين إن القوات اليمنية نفذت عملية هجومية واسعة عبر 9 صواريخ باليستية وأكثر من 20 طائرة مسيرة مستهدفة معسكرات قوات الغزاة والعملاء في منطقة المخا رداً على انتهاكات العدوان في الساحل الغربي.

وأكد العميد سريع في بيان سقوط أكثر من 350 عنصرًا معاديًا بين قتيل ومصاب منهم من جنسيات سعودية وإماراتية وسودانية خلال العملية التي اسميت “وإن عدتم عدنا”.

وأضاف أن العملية أدت إلى تدمير 5 مخازن أسلحة وعدد من الآليات والمدرعات في المعسكرات المستهدفة في المخا.

وتابع انه تم تعطيل عدد من الرادارات وتدميرها إضافة إلى بطاريات الباتريوت خلال الضربات الجوية والباليستية على معسكرات العدو بـالمخا.

ولفت إلى أننا “لن نقف مكتوفي الأيدي وسنرد بقوةٍ على اعتداءات العدو وخروقاته وانتهاكاته في الحديدة والساحل الغربي.

وقال متحدث القوات المسلحة “عمليات قواتنا جاءت ردًا على انتهاكات العدوان في الساحل الغربي حيث بلغ عدد الزحوف والتسللات أكثر من 120 عملية”.

وأشار إلى أن عدد الخروق لاتفاق السويد منذ وقف إطلاق النار بلغ 30844 خرقاً منها 1336 خرقًا للطيران.

فيما أوضح أن عدد الغارات على الحديدة منذ وقف إطلاق النار 67 غارة آخرها 22 غارة يومنا هذا، تسببت في سقوط شهداء وجرحى.

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