أبراج الثلاثاء 26 تشرين ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٦/ ١١: اجتماعي ومقبل على الحياة، اجتماعي ودود عاطفي يحب المرح محط انظار الجميع، يحب التنوع بحياته المهنية، صريح متفائل، قيادي، ريادي، يغلب على تصرفاته الطيش، مشاكل عائلية وعاطفية، قلق وخوف وتاجيل ووجود الاصدقاء يخفف عليك كثيرا، مطلوب منك الحيطة والحذر على المال، تقدم وتغيير وحظ تصاعدي بالاشهر القادمة

الحمل: نهار جيد تحقق مشروع سفر واتصال لأماكن بعيدة، احتمال ان توقع على اوراق ومشروع يرتبط بامور قانونية، الامور مستقرة كن مطمئن القلب بامكانك ان تخرج من ضائقة مالية او مشكلة تتعلق بتنقل خارجي، تحقق امنية، تستقطب المحيطين بك عن طريق حدسك، تتمكن من انجاز اتفاقيات،استقبال وتوديع

الثور: لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة لك، تجنب التأخير في تغيير بالاجواء وقد يقدم لك احدهم مفتاح متاهة، اطمئن لتخرج من المتاعب النفسية، سفر تحصل من خلاله على عوائد نقدية، خليك متيقظ لتقدر تعطي كالعادة وتتحقق امنياتك، مشغول بإعادة تقييم أمورك المالية

الجوزاء: تمتع بطولة البال اليوم نسبيا بسبب بعض العراقيل او التاجيل، خلافات مع شريك بسبب عدم الاهتمام، هذا لا يمنع أن تفاوض وتسير امورك وتكون دبلوماسي، نجاحك يكون إلى جانب الشريك، الافضل تنظر للشريك بهدوء وطريقة صحيحة حتى تسير الأمور

السرطان: اجهاد لاعمالك تراكم أعمال يؤدي إلى الاجهاد، لا تتردد ولا تحتار لا تتافف ولا تمارس سلطة، توقع عمل اضافي يدفعك ويزيد من همومك، اطلب مساعدة الكسل وبرودة الدم ممنوعة، حاول انجاز العمل المهم نهار متعب ومرهق، أعمال كثيرة مضغوطة تؤدي إلى التكرار أكثر من مرة، اطلب مساعدة

الاسد: تتبدل أوضاعك المهنية وعلاقاتك الانسانية، تخطط وتقوم بالمراسلات وتكرس الوقت للقاء حميم، الحظ معك ليحميك من مطبات وتجد حلا للمشاكل، يوم جيد للاتصالات الواسعة والأجواء الرومنسية والسهرات النادرة، تعرف حدودك عاطفيا وماليا، خبر بخصوص الاولاد

العذراء: تخطئ التقدير على صعيد عائلي وتتصرف وفق أهوائك وتشعر بالتوتر، اتصال عاجل يرجعك الى البيت او تحل مشكلة على الصعيد العائلي، اعط اهتمام للتفاصيل حتى تحاصر اي خطأ

الميزان: يوم محظوظ، نهار جيد حتى تتربع على عرش النجاح، مقابلات اتصالات سفريات قصيرة تحقق امنية عن طريق منافسة وتكون منهمك وتقوم بجولة تكتشف من خلالها اشياء، تقوم بتحليلات وتعرف اجابة كنت تنتظرها، نهار ايجابي بمشاريعه، مرحلة جديدة بشرط التركيز اكثر

العقرب: حائر بالخيارات، تفاوض بامر يخص عمل او مال، تعويض، عدم التنظيم يؤدي الى بعض المشاكل على صعيد الاسراف، عزز نهارك، لا تضيع اموالك في الاسراف، فرصة مالية في الطريق الك، تغير نهج جديد بحياتك بسبب فرص مالية

القوس: القمر ببرجك اهتماماتك متعددة تحسم أمر خاص وقد تفكر بأخذ اجازة او تقوم بتجارب جديدة وتقدم خطوة جديدة، تغير بشكلك او اعادة تأهيل لافكارك، تحاول ان تكتشف امور وتدافع عنها، خبر مفرح وتحسم امرك مسيطر ووضعك ايجابي.

الجدي: نهار بطيء، تتنازل قليلا حتى لا تفقد توازنك، اطرد الوساوس والافكار السلبية وكن منتبها من الخبثاء الذين يقتربون منك، انتبه لحساباتك فقد تقع في المشاكل، تمارس عملك بصورة غير جيدة، انتبه من النميمة او المعاتبة تسمع اخبار تزعجك، صحتك بحاجة للانتباه

الدلو: يوم للمناسبات والاعمال والاجتماعات واللقاءات، تجتمع مع أحد الأصدقاء القدماء ويجتمعون حولك من اجل أصدقاء تربطك فيهم علاقة جيدة، قدرتك هي مفتاح خطواتك، انتبه من حدة وغضب يفقدك فرصة تمتع بالسعادة

الحوت:لقاء مع اشخاص مهمين بالنسبة لك وقد يمد احدهم يد المساعدة لك، تجنب التأخير في تغيير بالاجواء وقد يقدم لك احدهم مفتاح متاهة، اطمئن لتخرج من المتاعب النفسية، سفر تحصل من خلاله على عوائد نقدية، خليك متيقظ لتقدر تعطي كالعادة وتتحقق امنياتك، مشغول بإعادة تقييم أمورك المالية