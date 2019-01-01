اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقينا من الإنفلونزا

جهينة نيوز:

وجد العلماء أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يملك فائدة هامة في فصل الشتاء، تتمثل في الوقاية من الإنفلونزا.

ويقول العلماء، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، يحتوي على نسبة عالية من الدهون التي تحفز الجهاز المناعي، ما يساعد على درء العدوى الفيروسية.

ويأتي هذا الاكتشاف عقب دراسة تم فيها اختبار مجموعتين من الفئران عبر تقديم وجبات مختلفة إليهم ومن ثم تعريضهم لسلالة شديدة من الإنفلونزا.

وتشير الدراسة إلى أن الفئران التي اتبعت نظام الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على نوع معين من خلايا الدم البيضاء في رئتيها وهذه الخلايا تعمل على تحسين وظيفة الحاجز في الرئتين وبالتالي توفير الحماية ضد الإنفلونزا.

ويشير الفريق إلى أن تسخير الآثار المفيدة للنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات، قد يوفر وسيلة محتملة لم يتم التعرف عليها من قبل للوقاية من أمراض الإنفلونزا وعلاجها.