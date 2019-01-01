نقابة الصاغة تحضّر لإطلاق أول مدرسة مهنية للصياغة في سورية

جهينة نيوز:

كشف نقيب الصاغة غسان جزماتي عن عمل النقابة في الفترة الحالية لتأطير مهنة الصياغة وإعادة بنائها على أسس علمية وتعليمية، مبيناً في هذا السياق أن النقابة وبالتعاون مع بعض الجهات ذات الصلة ولا سيما الاتحاد العام للحرفيين تعمل لإنشاء مدرسة لتعليم أصول وأسس صياغة الذهب والتعامل مع المعادن النفيسة والمجوهرات.

وبحسب جزماتي في تصريح خاص للثورة فإن التعليم في المدرسة المقبلة سيكون لمهنة الصياغة من سكب الذهب وصياغته على شكل حلي ومصوغات بحيث يكون المتعلم فيها قادراً بعد التخرج على صياغة الذهب بكل أشكاله، مؤكداً أن هذه المدرسة لن تكون لمن يعملون في بيع الذهب والمتاجرة به كون تلك العملية لا صلة لها بصياغة الذهب وإنما سيكون باستطاعة من يتعلم في المدرسة هذه (بعد إنشائها) أن يفتتح ورشته الخاصة بكل ثقة، منوهاً بالقواعد الأساسية التي وضعت لها من تعليم مستمر ومكثف لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر على أيدي (معلّمي)المهنة ومخضرميها، مضيفاً أن كل من يرغب بالانتساب للنقابة بعد افتتاح المدرسة سيكون عليه الالتحاق بدورة لمدة 3 أشهر فيها حتى يستدرك ما فاته من تعليم وخبرة في حال كان يمتلك الأرضية لهذه المهنة أو تعلم أساسياتها ومبادئها في حال كان غير عالم بأصولها.

وعما آلت إليه أحوال الذهب بعد الارتفاعات الأخيرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية قال نقيب الصاغة إن بعض المحال عمدت إلى التعامل خلسة بسعر أعلى من السعر الذي أصدرته النقابة، مبيناً في هذا السياق أن أعلى سعر وصل إليه الذهب هو السعر الحالي الصادر بتاريخ النشرة (يوم امس الأحد وأول من أمس السبت) البالغ 29800 ليرة سورية في حين نُمي إلى نقابة الصاغة أن بعض المحال تجاوزت حدود النشرة الرسمية وحددت أسعار أعلى كان أقصاها 31600 ليرة سورية يوم الأربعاء لتعاود ذات المحال تحديد سعر 30 ألف ليرة سورية يوم الخميس بعد أن أغلقت شاشات بعض التطبيقات الإلكترونية المعادية لسورية والتي تنشر أسعار صرف على هواها ارتفاعاً وانخفاضاً.

وأكد أن السعر شبه مستقر لم يزيد عما كان عليه عند حدود 29800 ليرة سورية لغرام الذهب من عيار 21 قيراطاً في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 25542 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 243400 ليرة لتسجل الاونصة الذهبية السورية سعر 1,074 مليون ليرة ، مضيفاً بان الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً قد سجلت سعر 254700 ليرة في حين بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 21 قيراطاً 243400 ليرة.

أما عن أسعار الذهب لمستوى البورصات العالمية أكد نقيب جزماتي أن سعرها مستقر ضمن حدود مقيدة جداً لم تتجاوز من أيام 3 دولارات، لافتاً في هذا السياق أن الاونصة الذهبية قد سجلت عالمياً سعر 1469 دولاراً.