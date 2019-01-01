منظمة الصحة: 80 بالمائة من المراهقين خاملين

جهينة نيوز:

حذّر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية من تزايد الخمول والكسل بين المراهقين في سن بين 11 و17 عاماً حول العالم، بعدما أظهرت دراسة أجريت تحت إشراف المنظمة أن 78 بالمائة من المراهقين لا يمارسون أي نشاط بدني، و85 بالمائة من المراهقات لا تمارسن التمارين أو الأنشطة البدنية. وقال تقرير المنظمة إن معدل الخمول يتزايد بين المراهقين بدرجة تدق ناقوس الخطر.

ارتفاع درجة التفاوت بين معدل نشاط الصبيان ونشاط الفتيات في 107 دولة من أصل 146 شملتها الدراسة

وشملت الدراسة بيانات النشاط بين المراهقين في 146 دولة ونُشرت نتائجها في دورية "لانسيت شايلد أند أدوليسانت هيلث".

ولاحظ التقرير ارتفاع درجة التفاوت بين معدل نشاط الصبيان ونشاط الفتيات في 107 دولة من أصل 146 شملتها الدراسة.

وتم تسجيل أكبر تراجع في معدل خمول الصبيان في بنجلاديش من 73 إلى 63 بالمائة، وسنغافورة من 78 إلى 70 بالمائة، وتايلاند من 78 إلى 70 بالمائة، وبنين من 79 إلى 71 بالمائة، وأيرلندا من 71 إلى 64 بالمائة، ثم الولايات المتحدة من 71 إلى 64 بالمائة.

بينما سجل التراجع في معدل الخمول بين الفتيات قدراً ضئيلاً نسبته 2 بالمائة في سنغافورة (من 85 إلى 83 بالمائة)، في الوقت الذي سجل معدل الخمول بين الفتيات في أفغانستان ارتفاعاً قدره 1 بالمائة (من 87 إلى 88 بالمائة).

وسجل أقل تفاوت في مستوى النشاط البدني بين الصبيان والفتيات في بنجلاديش والهند، وفسر الباحثون ذلك بشعبية لعبة الكريكيت بين الجنسين، إلى جانب بعض العوامل الاجتماعية مثل قيام المراهقين والمراهقات بالأعمال المنزلية.