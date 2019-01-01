بعد تخريبها ونهب تجهيزاتها على يد الإرهاب.. تأهيل محطة سروج في حماة ووضعها بالخدمة

جهينة نيوز:

تم اليوم وضع محطة سروج للطاقة الكهربائية الواقعة إلى الشمال الشرقي من منطقة سلمية بريف حماة في الخدمة بعد إعادة صيانتها وتأهيلها حيث تعرضت تجهيزاتها للنهب والتخريب على أيدي التنظيمات الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وتغذي المحطة وهي باستطاعة عشرين ميغا واط ساعي عشرات المناطق والقرى في ريف المحافظة الشرقي فضلاً عن مساهمتها في استقرار ودعم المنظومة الكهربائية.

وأشار المهندس محمد رشيد الرعيدي مدير الشركة العامة لكهرباء محافظة حماة في تصريح لسانا إلى أن كلفة إعادة تأهيل المحطة التي أنجزتها كوادر وخبرات وطنية بلغت نحو 5ر1 مليار ليرة سورية واستغرقت أعمال التأهيل والإصلاح قرابة 4 أشهر.

من جهته أوضح المهندس أحمد مكاوي مدير فرع المنطقة الوسطى لنقل الكهرباء أن مهندسين وفنيين وعمالاً من الفرع وشركة كهرباء حماة نفذوا أعمال تأهيل المحطة بالكامل لافتاً إلى مساهمتها في ضمان استقرار التيار الكهربائي وتخفيف الضغط عن المحطات الكهربائية الأخرى في المنطقة.

وعبر عدد من أهالي المنطقة عن سعادتهم بوضع المحطة في الخدمة وهو ما سيؤمن التيار الكهربائي لأكثر من 60 قرية كان البعض منها يعاني من غياب الخدمة الكهربائية بشكل كامل والبعض الآخر من عدم استقرار الشبكة الكهربائية.