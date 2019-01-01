X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
لافروف: على مكتب بيدرسن تجنب التدخل في عمل “الدستورية السورية”
نوادر جيفري واستقالة «جحا».. وأحجية ترامب بين الانسحاب والنفط!
حزب الله : جريمة أوتوستراد الجية مروعة وهي تهديد للسلم الأهلي وندعو الى معاقبة المعتدين
اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقينا من الإنفلونزا
أردوغان يعلن الانتهاء من تشييد ثكنة عسكرية تركية جديدة في قطر.. ويطلق عليها هذا الاسم؟
غوارديولا يؤكد غياب أغويرو لأسابيع
فيلم الرسوم المتحركة "فروزن2" يتصدر إيرادات السينما الامريكية
قائد الحرس الثوري يهدد بـ"إبادة" أمريكا وإسرائيل وبريطانيا والسعودية!
الوفد الوطني في اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور يغادر مبنى الأمم المتحدة لعدم حصوله على رد حول مقترحه لجدول الأعمال
نقابة الصاغة تحضّر لإطلاق أول مدرسة مهنية للصياغة في سورية
تجدد قطع طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية
منظمة الصحة: 80 بالمائة من المراهقين خاملين
بعد تخريبها ونهب تجهيزاتها على يد الإرهاب.. تأهيل محطة سروج في حماة ووضعها بالخدمة
الخارجية العراقية: موقف أمريكا من المستوطنات شرعنة لجرائم إسرائيل
عودة أكثر من 800 مهجر إلى سورية خلال الـ24 الساعة الأخيرة
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
لبنان: فيديو للحظة إستشهاد حسين شلهوب وزوجته على طريق الجية بسبب حواجز قطع الطرقات..!
الإثنين, 25 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:54 |
سياسة
,
عربي
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
حزب الله : جريمة أوتوستراد الجية مروعة وهي تهديد للسلم الأهلي وندعو الى معاقبة المعتدين
تجدد قطع طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية
بالفيديو .. رفع علم فلسطين امام السفارة الامريكية في لبنان خلال مظاهرات ضد التدخل الامريكي
الرئيس اللبناني تلقى برقيتي تهنئة بالاستقلال من الرئيسين الروسي والصيني
لبنان: في "أحد التكليف" تظاهرة في محيط السفارة الأميركية رفضا للتدخل الأمريكي
اقرأ المزيد...
حزب الله : جريمة أوتوستراد الجية مروعة وهي تهديد للسلم الأهلي وندعو الى معاقبة المعتدين
تجدد قطع طرق رئيسية في عدة مناطق لبنانية
الخارجية العراقية: موقف أمريكا من المستوطنات شرعنة لجرائم إسرائيل
بعد ان اثارت استقالته الجدل ... هذا ما قاله وئام وهاب عن الاعلامي سامي كليب
بالفيديو .. رفع علم فلسطين امام السفارة الامريكية في لبنان خلال مظاهرات ضد التدخل الامريكي
فلسطين تستعيد جزءا من مذود المسيح نقل لإيطاليا قبل نحو ألف عام
الرئيس اللبناني تلقى برقيتي تهنئة بالاستقلال من الرئيسين الروسي والصيني
اتحاد الشغل في تونس: باعوا البلاد بالمجان لأردوغان
لبنان: في أحد التكليف تظاهرة في محيط السفارة الأميركية رفضا للتدخل الأمريكي
منهم الوليد بن طلال.. السعودية تتفاوض مع أثريائها لشراء أسهم لأرامكو
مقتل متظاهرين اثنين في تجدد الاشتباكات جنوبي العراق
جنبلاط: بعض السفراء ووزراء الخارجية الأجانب تتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية
إحتجاجاً على تدخله بالشأن اللبناني ... نشطاء ينشرون رقم فيلتمان و هذه هي النتيجة
الخارجية الفلسطينية: ندين اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف وعلى اليونسكو تحمل المسؤولية
اليمن: المنظمات الدولية تتلاعب بأموال المانحين و هذه هي الدلائل
أضف تعليق
أخبار اخرى
لافروف: على مكتب بيدرسن تجنب التدخل في عمل “الدستورية السورية”
نوادر جيفري واستقالة «جحا».. وأحجية ترامب بين الانسحاب والنفط!
حزب الله : جريمة أوتوستراد الجية مروعة وهي تهديد للسلم الأهلي وندعو الى معاقبة المعتدين
اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يقينا من الإنفلونزا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج الاثنين 25 تشرين ثاني مع سمر عمران
بعد ان اثارت استقالته الجدل ... هذا ما قاله وئام وهاب عن الاعلامي سامي كليب
بعد سامي كليب... لينا زهر الدين تستقيل من "الميادين"
ماذا يحدث لجسمك عند ابتلاع العلكة
الأكثر مناقشة
الإعلامي سامي كليب يعلن استقالته من قناة الميادين
الصين: الولايات المتحدة أكبر عامل لعدم الاستقرار في العالم
إحتجاجاً على تدخله بالشأن اللبناني ... نشطاء ينشرون رقم فيلتمان و هذه هي النتيجة
بلومبرغ يعلن رسميا ترشحه للرئاسة الأميركية
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2019
بوابة جهينة الاخبارية
.