المؤسسة العامة للسينما تطلق العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل " يحدث في غيابك " الأربعاء القادم

الإثنين, 25 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:25 | ثقافة وفن, سينما

المؤسسة العامة للسينما تطلق العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل

جهينة نيوز:

تحت رعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة ، تطلق المؤسسة العامة للسينما العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل

" يحدث في غيابك " سيناريو سامر محمد إسماعيل و إخراج سيف الدين سبيعي ، و ذلك يوم الأربعاء 27/11/2019، في صالة سينما سيتي بدمشق تمام الساعة السادسة مساءً.

ينطلق الفيلم من فكرة الإنتقام ، إذ يروي حكاية صحفي تموت زوجته في ظل الحرب السورية ، فيقوم بإختطاف طبيبة من طيف مختلف عنه ، إلى أن يجد الإثنان نفسيهما في مكان شبه مهجور ، ليصبح الخاطف مسؤولاً عن الطبيبة و تتطور الأمور بينهما إلى أماكن غير متوقعة.

العمل من بطولة يزن خليل ربا زعرور جلال شموط نور الوزير عبد الرحمن قويدر و غيرهم


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا