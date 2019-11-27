المؤسسة العامة للسينما تطلق العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل " يحدث في غيابك " الأربعاء القادم

جهينة نيوز:

تحت رعاية الأستاذ محمد الأحمد وزير الثقافة ، تطلق المؤسسة العامة للسينما العرض الخاص بالفيلم الروائي الطويل

" يحدث في غيابك " سيناريو سامر محمد إسماعيل و إخراج سيف الدين سبيعي ، و ذلك يوم الأربعاء 27/11/2019، في صالة سينما سيتي بدمشق تمام الساعة السادسة مساءً.

ينطلق الفيلم من فكرة الإنتقام ، إذ يروي حكاية صحفي تموت زوجته في ظل الحرب السورية ، فيقوم بإختطاف طبيبة من طيف مختلف عنه ، إلى أن يجد الإثنان نفسيهما في مكان شبه مهجور ، ليصبح الخاطف مسؤولاً عن الطبيبة و تتطور الأمور بينهما إلى أماكن غير متوقعة.

العمل من بطولة يزن خليل ربا زعرور جلال شموط نور الوزير عبد الرحمن قويدر و غيرهم