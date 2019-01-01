جهينة نيوز:

محمد رمضان يبارك لبلده.. فماذا لديه؟

أعلن الفنان محمد رمضان، عن حصوله على جائزة "المُغني الأكثر جماهيرية" في أفريقيا، في دورتها السادسة، من مؤسسة الموسيقى الأفريقية "afrima".

وكتب رمضان في حسابه عبر "فيسبوك": "الحمد لله رب العالمين... مبروك لبلدي ولجمهوري الغالي جائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا".

وتنافست مصر هذا العام على 12 من فئات الجائزة، حيث رشحت إدارتها الفنانة شيرين عبدالوهاب إلى جائزة "أفضل مطربة" في شمال أفريقيا، أمام كل من كنزة مرسلي وسهيلة بن لشهب من الجزائر، وسلمى رشيد وندى أزهري من المغرب، كما تم ترشيح مصطفى حجاج وتامر حسني للحصول على لقب "أفضل مطرب" شمال أفريقي، أمام أحمد سلطان وأمينوكس من المغرب.

وترشّح حسني على جائزتين أخريين، بجانب ترشحه على جائزة "أفضل مطرب" شمال أفريقي، وهما فنان عام 2019 بأفريقيا، ويتنافس معه فيها أمينوكس، كما ترشح على جائزة "أفضل إنتاج موسيقي" بألبوم "عيش بشوقك